بالصور.. تدشين حملة الإنعاش القلبي الرئوي لمجتمع الجبيل الصناعية

دشَّن مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور محمد بن حمد المقبل، اليوم الخميس، حملة الإنعاش القلبي الرئوي لمجتمع الجبيل الصناعية.

وتهدف الحملة لنشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، تحت شعار «توعية لإنقاذ حياة»، والتي تستمر لثلاثة أيام، بمجمع غاليريا مول بالجبيل الصناعية، من الرابعة وحتى الحادية عشرة مساء.

حضر التدشين، مدير الإدارة الطبية، الدكتور سحر باريان، وكذلك المشرف على الفعالية الأخصائي الأول خرصان بن محمد آل مخلص.

ومن جانبه، أشار خرصان آل مخلص، رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، إلى أنّ هذه الحملة هدفها تدريب أفراد المجتمع على عملية الإنعاش القلبي الرئوي؛ لإنقاذ الحياة.

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وأوضح آل مخلص، أنَّ التدريب تمَّ بحضور أكثر من ١٥ مدربًا ومدربة، لافتًا إلى أنَّه التدريب الأول من نوعه، وهي خدمة تدريبية مجتمعية مجانية للمجتمع .

وبيَّن آل مخلص أن المختصين بالفعالية من أخصائيين ومسعفين سوف يقومون بنشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، وهي التي تضع معايير الإسعافات الأولية المنقذة للحياة، ومنتجات وبروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي المستخدمة حول العالم والتي سوف تساهم بمساعدة المتدربين من أفراد المجتمع على فهم الطرق الصحيحة لعمليات الإنقاذ لحين وصول الإسعاف.



وبيَّن آل مخلص، جاهزية الإسعاف وفريق المسعفين‫ لأي عارض طبي مهدِّد للحياة سواء في المنزل أو العمل أو الأماكن العامة، لافتًا إلى أهمية المبادرة أولًا بطلب الخدمة الإسعافية من خلال الاتصال على الرقم 997.‬‬‬

وقال آل مخلص: إنَّ مقر الفعالية جُهز بأحدث الأجهزة والدمى والمطبوعات الخاصة للتدريب تحت إشراف إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الهيئة الملكية، والتي نفذها نخبة من المسعفين وأخصائيي طب الطوارئ بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل وجميعهم كوادر سعودية مؤهلة.