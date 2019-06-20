بالصور.. «الشرقية» تضبط موقعًا لتجميع «السكراب» و18 مخالفة للمشاغل

كثفت أمانة المنطقة الشرقية، من حملاتها الرقابية على الأسواق، لإزالة المخالفات وضبط المسئولين عنها، كما قامت الإدارات التابعة بتركيز جهودها لصيانة وترميم ما يلزم في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أوضحت الأمانة أنَّه في إطار حملات، اليوم الخميس، ضبطت إدارة الخدمات ممثلة بالرقابة والنظافة موقعًا لتجميع «السكراب» داخل الأحياء السكنية في حي المنار، مشيرة إلى أنَّه لخطورة الموقع بجانب محل لبيع الغاز تمَّ الإغلاق الفوري للموقع، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق صاحب المخالفة.

وفي الإطار ذاته، تمَّ توجيه 18 مخالفة للمشاغل ومحلات التزيين النسائي من قبل إدارة صحة البيئة ممثلة بالرقابة النسائية، وذلك ضمن مشاركة بلدية شرق الدمام في حملة الرقابة البلدية، والتي تستهدف المشاغل ومحلات التزيين النسائي؛ للتأكد من مدى التزام وتطبيق الاشتراطات البلدية والأنظمة الصحية.

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وضمن مبادرة «شرقية جميلة بلا انقاض»، التي يقيمها المجلس البلدي بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، تمَّ الإشراف من قبل إدارة الخدمات ممثلة بالرقابة والنظافة برفع 2895 مترًا مكعبًا، فيما استمرَّت بلدية شرق الدمام، في الأعمال الزراعية بشارع الملك سعود بحي النورس بالدمام.

وقامت بلدية جوف بني هاجر، ممثله بإدارة الشئون الفنية، بجولات ميدانية لمتابعه أعمال المشاريع والخدمات البلدية، والوقوف الميداني على عددٍ من المشاريع تحت التنفيذ، أبرزها مشاريع السفلتة، كما وجَّه رئيس البلدية أثناء الجولة الميدانية بسرعة إنجاز الأعمال وفق الاشتراطات الفنية للمشروع.

في الإطار ذاته، وفي نطاق المنطقة الشرقية، قامت بلدية عريعرة، ممثلة في إدارة الخدمات قسم التحسين والتجميل، بصيانة وترميم وصبغ بلدورات الجزر الوسطية في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.