550 مستفيدًا من برامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمكة

تواصل فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، برامجها للدارسين والدارسات الذين وصل عددهم 550 دارسًا ودارسةً في 26 مركزًا للبنين والبنات.
وقدم المعلمون والمعلمات المشاركون جهودًا مميزة في تنفيذ البرامج المخصصة للدارسين والدارسات، الذين أبدوا رغبة شديدة للتعلم، وتفاعلوا مع البرامج الاجتماعية المصاحبة والأنشطة والمسابقات الثقافية المقدمة.
كما قدم القائمون على الحملة عددًا من الجوائز التحفيزية والتشجيعية التي لاقت استحسان الدارسين والدارسات وخلقت لديهم دافعية وإصرارًا للتعلم.
عقب ذلك، وزع المدير التنفيذي للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمكة المكرمة خالد الحارثي، الهدايا العينية التحفيزية للدارسين بمراكز الحملة، موجهًا شكره للدارسين على اهتمامهم ومثابرتهم.
وشاركت المديرة التنفيذية دلال اللحياني ببرامج مماثلة للدارسات، كما تم تقديم برامج مهارات حياتية للدارسات وبرامج أسرية واجتماعية وثقافية تخدمهن في حياتهن، إضافة للتدريب على إتقان قراءة سورة الفاتحة.
يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة شارك بإرسال فريق أطباء بيطريين لعرض شرح تفصيلي عن دور الوزارة وتقديم النصائح البيطرية المناسبة للدارسين.
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