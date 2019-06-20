أيزو عالمية في خدمات الحوسبة السحابية لمركز المعلومات الوطني

نجح مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة بالحصول على شهادة «ستار أيزو» العالمية المعتمدة في منظمةCloud Security Alliance في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية من شركة BSI كأول جهة حكومية في المملكة تحصل على هذه الشهادة العالمية.

وحقق المركز هذا الإنجاز بعد مراجعة الضوابط والإجراءات المطبقة من قبل مؤسسة المعايير البريطانيةBritish Standards Institution كإحدى جهات التصديق المعتمدة عالمياً في هذا المجال.

معايير

تعد شهادة CSA STAR العالمية مؤشراً بالتزام مركز المعلومات الوطني بما يقدمه من خدمات حوسبية بكافة معايير حماية الأنظمة المعلوماتية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية التي بدورها تتوافق مع ما يوليه مركز المعلومات الوطني من عناية شديدة في هذا المجال، إضافة إلى أن هذه الشهادة تنبع مما يشكله أمن المعلومات والأمن السيبراني من هاجس على مستوى العالم لكافة القائمين على إدارة الأنظمة المعلوماتية المختلفة لاسيما في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية على مستوى العالم.

شهادات حصل عليها المركز

شهادة CMMI-DEV v1.3 المستوى الرابع في مجال البرمجيات وتطويرها وتحليلها وجودة التطبيقات

شهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013 في مجال

01 العناية بإدارة مخاطر تقنية المعلومات.

02 سياسة أمن المعلومات، وأمن موظفي المنظمة وسلامة بيئة العمل، وأمن الممتلكات وإدارة الاتصالات وعمليات التشغيل والتحكم بالوصول إلى الأماكن.

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03 أمن المعلومات وإدارة الحوادث.

04 إدارة استمرارية جاهزية العمل.

شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في رفع جودة الخدمات بإداراته المركز والعناية برضا المستفيدين.

شهادة الأيزو ISO 9001:2008 الخاصة بمعهد تقنية المعلومات في المجالات التدريبية.

شهادة الأيزو ISO 18001 التي تُعنى بأعمال وإجراءات نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة المهنية في المركز.

شهادة الأيزو ISO 9001:2015 في الموارد البشرية وأعمالها المختلفة.

شهاد الأيزو ISO/IEC 27001:2013 الخاصة بمجال أمن المعلومات في خدمات منصة أبشر.