السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع التنسيقي لدراسة التقويم الذاتي



عرعر 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

عقدت عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الحدود الشمالية اليوم الاجتماع التنسيقي لممثلي البرامج الأكاديمية الخمسة التي اتفق على تقديمها للاعتماد الأكاديمي مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وذلك في قاعة اجتماعات العمادة بالمدينة الجامعية بعرعر بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني ونقلت عبر تقنية البث المرئي لفرع الجامعة في محافظة رفحاء.

وأوضحت الجامعة أن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على البدء بإعداد دراسة التقويم الذاتي للبرامج الأكاديمية الخمسة.

واستعرض عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور يوسف بن محمد النصير الأعمال التحضيرية الخاصة بالاعتماد البرامجي والمؤسسي، وضرورة البدء بمراحل الاعتماد حسب منهجية العمل المقرّرة والجدول الزمني ، بالإضافة إلى أهمية التكامل بين معايير الاعتماد المؤسسي ومعايير الاعتماد البرامجي، والتزام ممثلي فرق العمل بحضور البرامج والدورات التدريبية التي ستنفّذ لتدريب أعضاء فرق العمل على إعداد دراسة التقويم الذاتي للبرنامج الأكاديمي وإعداد الخطط التطويرية والتشغيلية ومؤشرات الآداء.

وأكد الدكتور النصير استعداد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي لتقديم الاستشارة والدعم الفني لفرق العمل خلال مراحل تنفيذ دراسة التقويم الذاتي على المستوى البرامجي من خلال التنسيق مع العمادة ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، مفيداً أن العمادة ستعمل على إعداد تقارير دورية لتقييم آداء أعضاء فرق العمل ومراجعة احتياجاتهم من خلال تقارير ترفع من اللجان الإشرافية بالكليات إلى اللجنة الفنية التي تعمل على تجهيزها وعرضها على اللجنة الإشرافية العليا.

// انتهى //

21:54ت م

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