السعودية اليوم / إنقاذ 10 مهاجرين غير شرعيين بالسواحل التونسية



تونس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

أنقذت القوات البحرية التونسية 10 شبان تونسيين كانوا في رحلة سرّية نحو إيطاليا على متن مركب شارف على الغرق شمال الوطني القبلي جنوب شرق العاصمة التونسية.

وقد انطلق الشبان العشرة اللية الماضية من مدينة سليمان القريبة وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

// انتهى //

21:06ت م

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