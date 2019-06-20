السعودية اليوم / محافظ أحد المسارحة يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بجازان



أحد المسارحة 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

التقى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها كغيرها من محافظات ومناطق وطننا العزيز ، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.

وأكد محافظ أحد المسارحة، حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.

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21:00ت م

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