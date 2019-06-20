السعودية اليوم / الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها بمعرض باريس الجوي 2019م



باريس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

واصلت الشركة

واستقبل جناح الشركة اليوم، عددًا من ممثلي الشركات العالمية، وسط إعجاب الزوار بالجناح ومجسمات المنتجات العسكرية المعروضة.

كما عقدت الشركة في المعرض اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات ذات صلة للشركة، على أن تثمر هذه الاجتماعات بشراكات من شأنها تلبية تطلعات القيادة الرشيدة والإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030م.

الجدير بالذكر أن معرض باريس الجوي لعام 2019م، المقام في المدّة من إلى 17 إلى 23 يونيو الجاري في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس، يُعَد الحدث الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران والفضاء.

// انتهى //

20:52ت م

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باريس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واسواصلت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ( SAMI ) فعالياتها لليوم الرابع بمعرض باريس الجوي لعام 2019م في نسخته الـ 53، إذ تُعَد أول شركة سعودية تشارك بجناح متكامل في تاريخ المعرض.واستقبل جناح الشركة اليوم، عددًا من ممثلي الشركات العالمية، وسط إعجاب الزوار بالجناح ومجسمات المنتجات العسكرية المعروضة.كما عقدت الشركة في المعرض اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات ذات صلة للشركة، على أن تثمر هذه الاجتماعات بشراكات من شأنها تلبية تطلعات القيادة الرشيدة والإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030م.الجدير بالذكر أن معرض باريس الجوي لعام 2019م، المقام في المدّة من إلى 17 إلى 23 يونيو الجاري في مطار لو بورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس، يُعَد الحدث الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم في قطاع الطيران والفضاء.// انتهى //20:52ت م0202

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