سياسي / وزير الخارجية التونسي يلتقي مسؤولًا إسبانيًا



تونس 17 شوال 1440 هـ الموافق 20 يونيو 2019 م واس

التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم مساعد وزير الخارجية الإسباني فرناندو فالانثويلا الذي يزور تونس حاليًا، في إطار اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها .

// انتهى //

20:49ت م

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