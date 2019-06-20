السعودية | المالكي: إسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 9:38 مساءً, 20 يونيو 2019 م المناطق_واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت – ولله الحمد – عند الساعة ( 21:06 ) من مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات – بحول الله وقوته- ، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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