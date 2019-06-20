2019-06-20

فيديو.. العثور على جثة مفقود بالدوادمي بعد 6 أيام من البحث

متابعات الخليج 365 - الدوادمي

تمكّنت فِرَق بحث تطوعية بمساعدة فرق من جمعية ”غوث” ، اليوم الخميس، من العثور على جثة شاب مفقود منذ 6 أيام، في مركز داحس التابع لمحافظة الدوادمي.

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وقالت جمعية غوث في بيان لها : إن الفرق البحثية، عثرت على جثة المفقود في المنطقة التي يشتبه تواجده فيها باستخدام الطائرات الشراعية والسيارات والفرق الراجلة.

وأشارت الجمعة، إلى أنها تلقت بلاغًا يفيد بتغيب شابّ بعد ركن سيارته بجوار إحدى المزارع بمركز داحس بمحافظة الدوادمي قبل 6 أيام، وعلى الفور تمّ تشكيل الفرق التطوعية المُكوّنة من جمعيتي “عون وغوث”.