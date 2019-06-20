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طقس شديد الحرارة مع نشاط للأتربة والغبار.. غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، يوم غد الجمعة.
كما توقعت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.
في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة.
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