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جنرال أمريكي: الطائرة المسيّرة التي تم إسقاطها كانت على بعد 34 كلم من سواحل إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّد قائد عسكري أمريكي أن طائرة الاستطلاع العسكرية المسيّرة التي أسقطتها إيران اليوم كانت على بعد 34 كلم من السواحل الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدّد بردٍّ قريب على إسقاط إيران طائرة مُسيّرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران.
وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: “ستعرفون قريبًا”.
ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ “تطوُّر جديد”، وكرَّر ما كتبه في حسابه على “تويتر” في وقت سابق، قائلًا إن “إيران ارتكبت خطأً كبيرًا”، واصفًا مَن أسقط الطائرة بأنه “مُتهور وغبيّ”.
وأشار إلى أنه لو تمّ إسقاط طائرة على متنها طيَّار لكان الأمر مختلفًا تمامًا.
وأضاف ترامب أن الطائرة المسيرة الأمريكية كانت في أجواء دولية، وأن هذا الأمر مُوثّق لدى الولايات المتحدة.
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