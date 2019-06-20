جامعة الملك خالد تبدأ التسجيل في التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية عن فتح التسجيل في برامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية في التعليم العام من الجنسين، وذلك بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، حيث ستقدم الجامعة 10 دورات تدريبية، خلال الفترة من 4 / 11 وحتى 29 / 11 من العام الجاري، وستقام البرامج التدريبية المخصصة للنساء في كلية التربية للبنات بطريق الملك عبدالله، فيما تقام البرامج التدريبية المخصصة للرجال في مقر كلية التربية بالقريقر.

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وتهدف هذه البرامج والدورات إلى مواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تلبي احتياجاتهم التدريبية وتمكّنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل في برامج التدريب الصيفي لزيارة رابط منصة التدريب الصيفي التالي (هنا)