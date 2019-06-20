الان تتابع الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعات الطقس ليوم غد الجمعة الموافق 2019/06/21 في المملكة. وقالت إنه يسود طقس حار إلى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها. وشملت التوقعات أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.