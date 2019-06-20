الان تتابع النيابة العامة توضح عقوبة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أوضحت النيابة العامة، عقوبة إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، طبقًا لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقالت إن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى خمسمائة ألأف ريال، وأو بإحدى هاتين العقوبتين.

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