شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تحذر من المساس بالحياة الخاصة.. وهذه العقوبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حذرت النيابة العامة من تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، مشيرة إلى أن ذلك يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها في تويتر، اليوم (الخميس)، أن عقوبة مرتكبي مخالفة التصوير، هي السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.