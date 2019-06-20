شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تحذر من المساس بالحياة الخاصة.. وهذه العقوبات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)حذرت النيابة العامة من تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، مشيرة إلى أن ذلك يعد موجباً للمساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضحت في تغريدة عبر حسابها في تويتر، اليوم (الخميس)، أن عقوبة مرتكبي مخالفة التصوير، هي السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.