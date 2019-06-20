شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: تقرير كالامار حول مقتل خاشقجي كان منحازا منذ اليوم الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن تقرير المقررة الأممية كالامار بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان منحازا منذ اليوم الأول.

وأوضح في مؤتمر صحفي بلندن، اليوم (الخميس)، أن العلاقات العسكرية مستمرة بين بريطانيا والسعودية لمصلحة البلدين، متسائلاً " كيف يمكن إرسال تعزيزات للخليج ثم محاولة منعنا من تعزيز أمننا لمواجهة التهديدات؟".

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وأشار إلى أن المنطقة تتعرض لتهديدات من مليشيات إرهابية كالحوثيين وحزب الله، مشدداً على أن المملكة مهمة جدا للاقتصاد العالمي ومكة قبلة لأكثر من مليار مسلم.

وقال "نعمل عن كثب مع الشركاء والحلفاء لضمان إمدادات الطاقة للسوق العالمي". وأضاف "نعمل على تقليل نفوذ إيران في العراق وتعزيز العلاقات مع بغداد".

ولفت إلى أن المملكة تحاول العمل مع كافة الفرقاء في ليبيا للتوصل إلى حل للأزمة.