شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني محائل» يُباشر حادثة غرق طفلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت فرق الدفاع المدني في محائل اليوم (الخميس) حادث غرق طفلين نتج عنها وفاة أحدهما (13 سنة). باشرت فرق الدفاع المدني في محائل اليوم (الخميس) حادث غرق طفلين نتج عنها وفاة أحدهما (13 سنة). وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر»، أنه جرى نقل الطفل الآخر (14 سنة) إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مدني محائل» يُباشر حادثة غرق طفلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.