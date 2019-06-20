إيطاليا والسويد تتنافسان على استضافة أولمبياد 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتنافس إيطاليا والسويد على استضافة أولمبياد 2026 الشتوي، الذي سيتم الإعلان عن المدن المضيفة له الاثنين المقبل في لوازن السويسرية.

وتدخل إيطاليا بملف مدينتي ميلانو وكورتينا، مقابل ملف السويد الذي يضم ستوكهولم وأوري، حيث سيكون المدرب السابق لمنتخب إيطاليا لكرة القدم مارتشيلو ليبي حاضرا في لوزان، لدعم الملف الإيطالي وسيرافقه رئيسا نادي ميلان باولو سكاروني وانتر «الصيني» ستيفن تشانغ، علما بأن ملعب سان سيرو في ميلانو تم اقتراحه لحفل افتتاح الألعاب في 2026.

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ويقود الملف الإيطالي رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو الذي سيترأس اللجنة التنظيمية بحال اختيار ميلانو، وسيتم دعم الملف أيضا من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وأبطال سابقين على غرار نجم التزلج ألبرتو تومبا.

واستضافت إيطاليا الألعاب مرتين، عامي 1956 في كورتينا دامبيتسو و2006 في تورينو، فيما نظمت السويد الألعاب الصيفية عام 1912 في ستكوهولم.

وأعلنت مدن كالغاري الكندية، أرزوروم التركية، سابورو اليابانية، غراتس النمسوية وسيون السويسرية في 2018 انسحابها من المنافسة على الاستضافة، في الوقت الذي طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من ستوكهولم إيضاحات حول الدعم المالي لملفها.