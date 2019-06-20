إزالة تعديات على أراض حكومية بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

أزالت بلدية القادسية الفرعية بتبوك أمس الأول تعديات على أحد المخططات الحكومية المعتمدة بمساحة تجاوزت 2500م2.

وأوضح رئيس البلدية إبراهيم العمراني، أن البلدية وضمن أعمالها المستمرة في المحافظة على الأراضي والمرافق الحكومية حصرت تعديات تجاوزت مساحتها 80 ألف م2، عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، حيث جرت إزالة جزء كبير منها بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأضاف أن البلدية أزالت كذلك سورا بعد رصده مسبقا تجاوزت مساحته 2500م2 في مخطط الياسمين المعتمد، مبينا أن أعمال الرقابة وإزالة التعديات مستمرة حتى الانتهاء من إزالة جميع التعديات في نطاق عمل البلدية. وأكد حرص الأمانة على حماية الأراضي الحكومية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.