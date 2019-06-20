اعتماد 7 أندية تقنية ومهنية لشغل فراغ الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد إقامة 7 أندية تقنية ومهنية خلال صيف هذا العام 1440 في عدد من مناطق المملكة، بهدف ملء أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني أن الأندية الموسمية تقام في الوحدات التدريبية بمناطق المملكة، حيث وافق المحافظ على إقامتها لملء أوقات فراغ الشباب بما يتوافق مع خطط ورؤية المملكة 2030 ويعود عليهم بالفائدة، ويسهم في إبراز دور المؤسسة وتحقيق رسالتها وأهدافها ومسؤوليتها المجتمعية وتعزيز الأمن الفكري، إلى جانب ترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز حب العمل المهني لديهم من خلال ممارسة المهن المختلفة.

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وبين أن الأندية التي ستنطلق بعنوان «برنامج هواية ومهارة الصيفي» ابتداء من الأسبوع المقبل لمدة 4 أسابيع، تتخللها دورات تقنية ومهنية في عدد من التخصصات، منها مبادئ شبكات الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال وفي قسم اللغة الإنجليزية وفي قسم التقنية الالكترونية وفي صيانة الجوال وصيانة الأجهزة المنزلية وفي قسم تقنية السيارات والمركبات وفي قسم التقنية الكهربائية ومبادئ الكهرباء وفي قسم التقنية المدنية والمعمارية وغيرها من التخصصات التقنية والمهنية التي تقدمها المؤسسة في الكليات والمعاهد كافة، إضافة إلى إقامة وتنظيم برامج

توعوية وثقافية ودورات رياضية، لافتا إلى أن المتدرب سيحصل على شهادات معتمدة لكل دورة.

الأندية تقام في كل من: