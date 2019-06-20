بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفية لشاغلي الوظائف التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية في التعليم العام من الجنسين، وذلك بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وستقدم الجامعة 10 دورات تدريبية، خلال المدة من 4 إلى 29 ذي القعدة المقبل، فيما ستقام البرامج التدريبية المخصصة للنساء في كلية التربية للبنات بطريق الملك عبدالله، والبرامج التدريبية المخصصة للرجال في مقر كلية التربية بالقريقر.
وتهدف هذه البرامج والدورات إلى مواكبة المستجدات في العملية التعليمية والتربوية من خلال توفير بيئة محفزة وداعمة لإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تلبي احتياجاتهم التدريبية وتمكنهم من الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل في برامج التدريب الصيفي لزيارة رابط منصة التدريب الصيفي.
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