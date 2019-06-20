تدريب علمي للجهات الحكومية حول أنظمة التقاعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

نظمت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض تدريبا علميا تعريفيا لمسؤولي الموارد البشرية لبعض الجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وافتتح التدريب بكلمة لمدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة عبدالله الشليخي أكد فيها حرص المؤسسة على عقد مثل هذه الملتقيات لمنسوبي الجهات الحكومية لزيادة الوعي لهم ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

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إثر ذلك شاهد الحضور «فيديو تعريفيا» عن استراتيجية المؤسسة 2022، وعرضا شاملا عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

كما استعرضت المؤسسة خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء وقنوات الخدمة والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدمة للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك برنامج مساكن للتمويل العقاري وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق استراتيجية المؤسسة 2022م.

بعد ذلك فتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وأجاب عليها المختصون في المؤسسة.