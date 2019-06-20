فتح التقديم بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ينبع
أعلنت الهيئة الملكية بينبع فتح باب التقديم للقبول بالكليات والمعاهد بالهيئة للفصل الدراسي الأول 1441هـ، خلال الفترة من 20 - 24 / 10 / 1440هـ، وذلك من خلال الدخول للموقع الالكتروني لقطاع التعليم بينبع www.rcyci.edu.sa.
وسيكون التقديم متاحا للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، للالتحاق ببرنامج السنة التأسيسية في كلية ينبع الصناعية، أو كلية ينبع الجامعية، أو معهد ينبع التقني، حسب الشروط الموضحة في صفحة القبول بالموقع الالكتروني لقطاع التعليم بينبع.
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