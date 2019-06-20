بدء القبول في دبلومات خدمة المجتمع بجامعة جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان
أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، فتح باب القبول لعدد من البرامج والدبلومات للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، لشطري الرجال والنساء الأحد الموافق 27 / 10 / 1440هـ.
وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول، أن الدبلومات المتاحة لحملة البكالوريوس هي الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
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