بدء القبول في دبلومات خدمة المجتمع بجامعة جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، فتح باب القبول لعدد من البرامج والدبلومات للعام الجامعي 1441 /‏ 1442هـ، لشطري الرجال والنساء الأحد الموافق 27 /‏ 10 /‏ 1440هـ.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول، أن الدبلومات المتاحة لحملة البكالوريوس هي الدبلوم العالي في المحاماة، والدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.