السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض فجر أمس بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي. وأفاد طيران الأمن بأن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغا بتعرض إماراتي كبير بالسن لأزمة قلبية أدت لتدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية، وعلى الفور جرت مباشرة الحالة وإخلاؤها جوا من قبل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، ونقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.



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كانت هذه تفاصيل خبر طيران الأمن ينقذ مسنا إماراتيا تعرض لأزمة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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