منح دراسية نوعية بجامعة الأمير سلطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تقدم جامعة الأمير سلطان منحا دراسية للطلاب والطالبات السعوديين المتفوقين في الثانوية العامة، إسهاما منها في تأهيل كوادر وطنية لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 وأهدافها. وأكد مدير الجامعة الدكتور أحمد اليماني استعدادات إدراته لقبول الطلبة في العام الدراسي 1441هـ، مبينا أن الجامعة تسعى إلى استقطاب المتفوقين من أبناء الوطن، وتهيئ لهم بيئة علمية متميزة تشجعهم على مواصلة التفوق، وتغرس في حياتهم العلمية والعملية ثقافة التميز، وأتاحت لهم منحا تعليمية تصل إلى تغطية الرسوم الدراسية بنسبة 100% في تخصصات علمية نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني.



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