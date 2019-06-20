الاتصالات السعودية تدشن خدمات G5 تجاريا بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

دشنت مجموعة شركة الاتصالات السعودية رسميا خدمة الجيل الخامس G5 تجاريا بعدد من مدن المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ناصر الناصر أن الإطلاق التجاري للخدمة بالسعودية، يأتي متزامنا مع إطلاق شركة VIVA الكويت إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا قبل أيام كأول مشغل بالكويت، كما ستطلق شركة VIVA البحرين إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا بالبحرين قريبا.

Advertisements

وأكد الناصر أن الاتصالات السعودية عملت على تطوير البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بالمملكة، وزيادة انتشارها وتوفير التقنيات العالمية الأحدث، وتسريع نشر شبكة الجيل الخامس G5 التي توفر تحولا تقنيا كبيرا وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل، ومنها في الوقت الحاضر توفير انترنت متنقل بسرعة فائقة، حيث ستتوفر خدمات شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى حاليا في مناطق محددة في عدد من المدن الرئيسية، باستخدام أجهزة (راوتر) منزلي سيكون متوفرا في منافذ بيع محددة للاتصالات السعودية وحسب احتياجات العملاء.

وسيسهم الجيل الخامس في رفع كفاءة السرعة والأداء لشبكات الاتصالات اللاسلكية، كما لن يقتصر الأثر على كفاءة الاتصال بين الاشخاص وهواتفهم أو حاسباتهم فقط، بل في استخدامات متطورة لهذا الجيل كالخدمات المرتبطة بانترنت الأشياء والذكاء الصناعي والروبوتات.

وأطلقت مجموعة شركة الاتصالات السعودية في مايو 2018، وبحضور أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس للشركة بعد اكتمال تجاربها، إضافة إلى إجرائها لأول اتصال بتقنية الجيل الخامس على هاتف ذكي في الشرق الأوسط ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وستتم مواصلة العمل لاستكمال بناء الشبكة تدريجياً في مدن المملكة الرئيسية خلال العام الحالي.

ويأتي الإطلاق التجاري لخدمة الجيل الخامس ليتوافق مع خطط التحول الرقمي في المملكة ومستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.