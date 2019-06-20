إضراب في شركة طيران تايوانية يلغي رحلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

ألغيت عشرات الرحلات الجوية الدولية من وإلى تايوان أمس بسبب إضراب أطقم المضيفين في شركة «إيفا إير» للخطوط الجوية، وهي واحدة من شركتي الطيران الرئيستين في تايوان.

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ومن بين المدن المتضررة: فيينا وباريس وشيكاغو وسول وبانكوك وهو تشي منه ومانيلا وهونج كونج وهانجتشو، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الحكومية عن إدارة الطيران المدني في تايوان.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بأن اتحاد المضيفين الجويين في تايوان دعا إلى الإضراب عقب أزمة مع الإدارة بشأن البدلات اليومية للمضيفين.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أنه إذا استمر الإضراب حتى اليوم، سيؤثر ذلك على نحو 60 ألف مسافر و300 رحلة.