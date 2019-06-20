أمانة جدة: ملصقات الإعلانات على أبواب المنازل مخالفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

تلقت إدارة النظافة بأمانة جدة 57 بلاغا عن الملصقات والإعلانات الموضوعة من قبل بعض الشركات على الأبواب الخارجية للمنازل، وذلك خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 11 يونيو الحالي.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي لـ «مكة» أن الملصقات والإعلانات التي توضع من قبل بعض الشركات على أبواب المنازل الخارجية تعد مخالفة، نظرا لما ينتج عنها من تشويه المظهر العام للمدن وشوارعها.

وأوضح أن الأمانة مسؤولة عن استقبال الشكاوى لإزالة هذه الملصقات الإعلانية إذا كانت على المباني من الخارج وليس داخلها، لافتا إلى أن الإدارة العامة للنظافة والمرادم هي الجهة الممثلة في الأمانة لإزالة هذه الملصقات، وذلك بعد تقديم بلاغ على نظام 940.

وأضاف البقمي أن إجراءات إدارة النظافة لإزالة الملصقات تأتي بناء على طلب البلديات أو البلاغات، وبعد ذلك تكون البلديات الفرعية معنية بإعداد قوائم بأرقام الهواتف المدونة على الملصقات الإعلانية المخالفة للرفع بها للمحافظة لاتخاذ اللازم حيالها.

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وعن مدى وعي المواطنين بدور الأمانة في إزالة هذه الملصقات، بين أن للمواطن دورا مهما في التبليغ عن مثل هذه التجاوزات، والتي تمثل تشوها بصريا للمدينة، مؤكدا أن الدور المنوط بالمواطن هو عدم السماح بوضع هذه الملصقات على المباني والتبليغ عن المخالفين.

عن الملصقات الموضوعة على أبواب المنازل:

57 بلاغا خلال 6 أشهر

وضع الملصقات على أبواب المنازل مخالفة

مسؤولية الأمانة استقبال الشكاوى لإزالة الملصقات

البلديات معنية بإعداد قوائم بأرقام الهواتف المدونة على الملصقات