35 ألف زهرة تزين شوارع وميادين سكاكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل غرست أمانة منطقة الجوف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف زهرة، تنوعت بين زهرة ونكا روزا، أمارنتس، سلوزيا، قطيفة، شرانيا، من أجل تزيين الشوارع والميادين بمدينة سكاكا. وأوضح أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي، أن الأمانة استطاعت أن تزيد المساحة المخصصة لزراعة الزهور بشوارع وحدائق المدينة، وزراعة 1500 شتلة بالطرق الرئيسة، وزراعة 41 ألف م2 نجيل، وهو مؤشر يعكس الجهود المبذولة في مجال تخضير وتجميل المدينة، وأن الأمانة تسعى وباستمرار إلى البحث عن كل ما يتناسب مع بيئة المنطقة باستيراد الأنواع المناسبة من الزهور وإكثارها محليا.



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