«أنامل الإبداع» تدشن فعاليات صيف النماص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دشن وكيل محافظة النماص المكلف حسن فراج أمس الأول فعاليات صيف النماص لهذا العام، والذي تشرف عليه للمرة الأولى بلدية المحافظة، بحضور أمين منطقة عسير نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور وليد الحميدي، وذلك بالمركز الحضاري في المحافظة.

وتخلل التدشين افتتاح معرض أنامل للإبداع والأسر المنتجة بجوار حديقة الملك عبدالله، ويضم 30 جناحا، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية والقطاع الصحي ممثلا في مستشفى النماص، ومكتب السياحة الوطني وبنك التنمية الاجتماعية ومركز الخدمات البلدية إضافة إلى عدد كبير من الأسر وفي عدد من الأنشطة، ثم تجول الحضور في جناح الأسر المنتجة قسم المنتجات ‏الغذائية، بعد ذلك استمع محافظ النماص المكلف إلى شرح عن أهداف وبرامج المعرض من المشرف العام على الفعاليات عارف جمعان، ومشرفة معرض الأسر هيفاء غرم، فيما افتتح مهرجان التسوق في مجمع الخدمات البلدية.

وشهد الافتتاح حفلا ثقافيا وشعبيا تخلله عدد من الفقرات وفيلم وثائقي بعنوان «حكاية مدينة» وأوبريت وطني بعنوان «هامة العز».

يشار إلى أنه يتخلل صيف النماص هذا العام عدد من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية والفنية.