مصادرة عبوات من مياه زمزم غير صالحة بطرق مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري 57 عبوة من ماء زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق مكة - الهدا، ومنعت الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال.

وأوضح مدير إدارة الخدمات البلدية محمد المعطاني أنه جرت مصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك، نظرا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس، ولسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية، كما قبضت على عدد من الباعة الجائلين المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة، مؤكدا متابعة قسم الأسواق بالبلدية لجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية لتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.