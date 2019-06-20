مكافحة نواقل الأمراض بالرش الرذاذي في الطوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كثفت بلدية محافظة الطوال أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض في أحياء المحافظة والقرى التابعة لها، وأعمال الرش اليومية لمكافحة الآفات والحشرات في مواقع تكاثرها.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب مباركي، أن فرق الإصحاح البيئي الميدانية نفذت حملات لاستكشاف بؤر تجمع آفات الصحة العامة من مختلف الحشرات ومعالجتها بجميع وسائل المكافحة الكيميائية والبيولوجية، وإزالة الأشجار الضارة، بجانب أعمال الرش اليومية في أحياء المحافظة على فترتين صباحية ومسائية لرفع مستوى الإصحاح البيئي والمكافحة باستخدام أجهزة متخصصة كالرش الرذاذي متناهي الصغر، وأجهزة الرش الضبابي والعادي، وتعقيم الحاويات بإشراف عدد من المتخصصين والفنيين في مكافحة الحشرات ونواقل الأمراض، وفقا للخطة التشغيلية التي تنفذها الإدارة العامة لصحة البيئة.
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