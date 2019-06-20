الشورى يناقش تنظيم الفحص الدوري للمركبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1438 / 1439، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الالكترونية، كما يصوت على توصيات للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1437 / 1438 - 1438 / 1439، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة الإعلام بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الالكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الالكتروني، بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية.

ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات الذي جاء في 14 مادة.

وفي الجلسة نفسها يناقش تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439 / 1440.

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ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة.

ويطلع المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1438 / 1439، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439 / 1440، كما يناقش بعد ذلك تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع تعديل نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 6 / 2 / 1424.

وفي الجلسة نفسها يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439 / 1440.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برفع كفاءة المدربين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة مخرجات المؤسسة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق.

ويصوت المجلس خلال جلسة الأربعاء المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438 / 1439، ومن أبرزها مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. يأتي ذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

مشاريع يناقشها المجلس: