منصة الكترونية لمتابعة طلبات نقل وندب قضاة المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد اليوسف أمس برنامج إدارة الالكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، وذلك بحضور عدد من القضاة والمسؤولين بمقر ديوان المظالم بالرياض.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري فهد الغنام، أن إطلاق النظام الالكتروني يأتي في سبيل تنفيذ الديوان لأهداف خطته الاستراتيجية 2020، والتي منها التحول الالكتروني والتقني لأعماله، فقد جاء العمل على تنفيذ مشروع نظام أمانة مجلس القضاء الإداري وخدماته الالكترونية، ليخلق منصة الكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، من خلال استقبال وتجهيز طلبات التعيين على السلك القضائي، وطلبات القضاة المتعلقة بشؤونهم الوظيفية من نقل وندب وغيرها، بالإضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد

البشرية والمالية ونظام «معين الالكتروني»، ليسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض التكلفة الزمنية لإنجاز المعاملات، كما أن النظام يتيح خدمة إدارة جلسات مجلس القضاء الإداري؛ لتتم من خلاله إدارة اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة عنه بشكل كامل، بهدف تحسين الأداء وتقليل تكلفة الإعداد للاجتماعات وتوفير الخدمات المساندة التي يتم استخدامها في الطرق التقليدية والعمل في هذه الاجتماعات بدون ورق.

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بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن برنامج إدارة الالكتروني، تضمن أبرز الأهداف التي أنشئ من أجلها النظام، المتمثلة في تطوير نظام مجلس القضاء الإداري الالكتروني الخاص بالشؤون الوظيفية للقضاة وإدارة المحاكم، وتطوير خدمات إضافية تختص بالطاقم القضائي على بوابة الخدمات الالكترونية المالية والإدارية، لتشمل دورة عملها نظام مجلس القضاء الإداري الالكتروني، إضافة إلى التكامل مع نظام ERP للخدمات المالية والإدارية والأنظمة الأخرى المساندة.

بعدها دشن رئيس ديوان المظالم، برنامج إدارة الالكتروني، مشيرا إلى أن هذا المنجز الالكتروني الجديد يعد ثمرة من ثمرات الخطة الاستراتيجية للديوان 2020، والتي ما زالت تحمل الكثير من الأهداف والرؤى الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي خلال سنوات الخطة، إذ يخطو الديوان هذه الخطوات المتميزة بفضل من الله أولا ثم بدعم قيادة هذا البلد المبارك وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من خلال تسخير الإمكانات كافة للرقي بمرفق قضاء ديوان المظالم حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم.

يذكر أن إطلاق برنامج إدارة الالكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، يأتي تحقيقا لمستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من أهدافها التحول الالكتروني لخدمات الديوان، ويسعى من خلالها للنهوض بمرفق القضاء على مستوى المنهج العملي والعلمي، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق الجودة.

أبرز مهام المنصة الالكترونية: