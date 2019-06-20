إسكان العمالة خارج أحياء الرياض وإزالة الأنشطة العشوائية من مداخلها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس هيئة التطوير فيصل بن بندر على سير العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة الرياض، ووجه بالبدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق (الدمام والقصيم وديراب)، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، وباستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على المداخل، وتنفيذ تحسينات للتصميم العمراني لمحاور الطرق عند المداخل، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ.

إسكان العمالة

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وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس طارق الفارس، إلى صدور الموافقة على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليارات ريال، وبسعة سريرية إجمالية تبلغ 1900 سرير، كما صدر التوجيه بالعمل على تطبيق جميع الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بإسكان العمالة وإخلائها من الأحياء، ووضع ما يلزم لتنفيذ ما ورد في التنظيمات ذات الصلة.

كما أقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كم شرق مدينة الرياض، ووجه بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية، وبقيام الجهات المعنية بربط الموقع بخدمات: الطرق والكهرباء، ونقل النفايات البلدية الصلبة من المحطة الانتقالية بحي السلي عبر خط سكة الحديد.

واطلع الاجتماع على تقرير حالة جودة الهواء بمدينة الرياض، بناء على تحليل النتائج التي رصدتها المحطات.