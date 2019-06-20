وسام الملك عبدالعزيز لقائد الجيش اللبناني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي في مبنى وزارة الدفاع أمس قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والوفد المرافق له. وقلد الرويلي قائد الجيش اللبناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون العسكري وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.



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