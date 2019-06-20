السفير الكيني: السعودية قائدة للشرق الأوسط وللعالم الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله المعطاني في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس سفير جمهورية كينيا لدى السعودية بيتر نيكولاس.

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أكد السفير الكيني أن السعودية هي قائدة للشرق الأوسط وللعالم الإسلامي، وأن استقرارها مرتبط باستقرار المنطقة بأكملها، متطلعا إلى تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين لاسيما البرلمانية منها بين البرلمان الكيني ومجلس الشورى.

وأطلع المعطاني سفير كينيا على آلية عمل المجلس ودوره التشريعي والرقابي والبرلماني، ودور لجان الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة مع جميع برلمانات العالم لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان.

من جهته عبر سفير كينيا عن استنكاره وإدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وما أسفر عنه من إصابات بين المدنيين الأبرياء، مؤكدا أن ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية من استهداف المناطق الآهلة بالسكان أمر مرفوض.