أمير عسير يستعرض الاحتياجات التعليمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد أمير منطقة عسير تركي بن طلال أمس اجتماعا مع مدير عام التعليم في عسير سعد الجوني وعدد من منسوبي التعليم بالمنطقة.

واستعرض مع الحضور عددا من متطلبات التعليم في المنطقة التي سيجري مناقشتها مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال زيارته للمنطقة الأسبوع المقبل، وفي مقدمتها أولوية احتياجات الحد الجنوبي التعليمية التي تمثلها إدارتي التعليم بمحافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة.

كما جرى مناقشة عدد من المتطلبات التعليمية الأخرى، وتحديد معايير أساسية لها ضمن 3 نطاقات (أحمر، وأصفر، وأخضر) بحيث لا يتجاوز تلبية الاحتياجات التعليمية ضمن النطاق الأحمر شهرا واحدا، بينما النطاق الأصفر يستغرق لتنفيذ احتياجاته عاما كاملا وأكثر من عام لاحتياجات النطاق الأخضر.