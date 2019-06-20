أرامكو السعودية تنظم حفلها الترفيهي لذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة أكد محافظ ينبع سعد السحيمي أن جهود أرامكو السعودية وخبرتها في نشر ثقافة السلامة العامة والوعي المجتمعي في جميع فعالياتها بمختلف مناطق ومدن المملكة، تعزز الدور التنموي الذي تشهده المملكة وتقدم نموذجا في المشاركة المجتمعية. وأضاف «أعجبني الدمج اللافت بين التوعية العامة والترفيه في قالب جذاب ومشوق». جاء ذلك ضمن الحفل الترفيهي والتوعوي الذي نظمته أرامكو السعودية في ينبع أمس الأول لـ 100 شخص من ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، بحضور عدد من مسؤولي ومديري الجهات الحكومية والخاصة في نادي أرامكو السعودية في ينبع.



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