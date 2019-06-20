أندية تعليم جازان الموسمية تستأنف برنامج إجازتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جازان استأنفت أندية مدارس الحي والأندية الموسمية بإدارة تعليم منطقة جازان فعاليات برنامج «إجازتي» في 49 ناديا للبنين والبنات، موزعة على محافظات المنطقة كافة. وأوضح مدير التعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر دويري، أن الأندية تقدم عددا من البرامج والفعاليات المتنوعة التي تراعي ميول واهتمامات الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أنها ستتضمن نشاطات اجتماعية وترفيهية وتعليمية وتطوعية وتقنية وحرفية وغيرها من البرامج التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتضمن استفادتهم من الإجازة الصيفية بشكل مثمر.



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