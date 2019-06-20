الخدمة المدنية تحسم جدل ترقية الممارس الصحي والعلاوة السنوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

حسمت وزارة الخدمة المدنية الجدل في تاريخ الترقية للممارس الصحي والعلاوة السنوية في خطاب موجه لوزارة الصحة، ردا على استفسار الأخيرة بشأن طلب الإفادة عن التاريخ الذي يوخذ به في تحديد تاريخ الترقية للموظفين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية للمستوى الذي يلي المستوى المثبتين عليه، هل يكون باحتساب سنة ميلادية كاملة من تاريخ استحقاقه أو سنة هجرية، حيث يوجد فوارق في عدد أيام السنة ما بين التاريخين.

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وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن وزارة الخدمة من خلال دارسة الموضوع في ضوء المادة (الخامسة) من لائحة الوظائف الصحية، تبين أن الممارس الصحي يشترط بقاؤه مدة لا تقل عن سنة في الدرجة الرابعة، ومتى ما توفر هذا الشرط فإنه تجري ترقيته للمستوى التالي، وأما العلاوة السنوية فبناء على الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 18 / 4 / 1439، والأمر الملكي رقم (6541) وتاريخ 7 / 3 / 1440، المتضمن (إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها)،

فتصرف اعتبارا من 1 / 1 / 2019.

يأتي ذلك في أعقاب تباين قرارات مديريات الشؤون الصحية بالمناطق في موضوع ترقية الصحيين من مستوى إلى مستوى، حيث إن بعض المديريات احتسبت لهم ترقية مع علاوة ليصبح المترقي على الدرجة الثانية في المستوى الجديد، وبعض المديريات احتسبت الترقية فقط ليصبح المترقي على الدرجة الأولى وأصبح يوجد فرق درجة بينهم.