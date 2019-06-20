السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها
يزور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إدارة التعليم في منطقة عسير يومي السبت والأحد المقبلين.
وأوضح مدير التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة، والفصل الصيفي، وبرامج الإدارة الموسمية، واستعداداتها للعام الدراسي المقبل، فضلا عن الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع، وزيارة مدينة التربية الخاصة ومدرسة المستقبل الافتراضية، وتدشين عدد من المباني، والالتقاء بقادة العمل التعليمي على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وعدد من المعلمين والمعلمات.
وثمن الجوني لآل الشيخ هذه الزيارة، التي تجسد حرصه على دعم العمل التعليمي، وتجويد الأداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يقف على الاستعدادات للعام الدراسي المقبل بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.