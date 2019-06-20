وزير التعليم يقف على الاستعدادات للعام الدراسي المقبل بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

يزور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إدارة التعليم في منطقة عسير يومي السبت والأحد المقبلين.

وأوضح مدير التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة، والفصل الصيفي، وبرامج الإدارة الموسمية، واستعداداتها للعام الدراسي المقبل، فضلا عن الاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع، وزيارة مدينة التربية الخاصة ومدرسة المستقبل الافتراضية، وتدشين عدد من المباني، والالتقاء بقادة العمل التعليمي على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وعدد من المعلمين والمعلمات.

وثمن الجوني لآل الشيخ هذه الزيارة، التي تجسد حرصه على دعم العمل التعليمي، وتجويد الأداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.