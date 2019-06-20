، تنظيم الحمدين يتسبّب في إغلاق حساب مستشار سعودي في تويتر ،

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أغلقت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة الشيخ نايف بن محمد العساكر، بعد أن أغاظت إشادة "الخليج 365" للمغرد العساكر تنظيم الحمدين ومن ينتسب لهذا التنظيم، الذي يعد الداعمَ الأكبر والمموّل الأول لكل التنظيمات الإرهابية التي أحدثت محنًا ومصائب واستحلّت دماء الأطفال والشيوخ الكبار والنساء وهتكت أعراض الحرائر في عدد من الدول العربية، وتحديدًا التي أوقدت فيها نار الفتنة والصراعات المذهبية والقبلية والعرقية.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبرًا قبل أيام وعنوانه: "تغريدات العساكر تفضح مكر المثلث الإرهابي "إيران وتركيا وقطر", وتناول الخبر فضح مخططات الجماعات الإرهابية التي تأتي في مقدمتها الإخوان والحوثي ومن دعمهم من إيران وتركيا وقطر؛ في استهداف المملكة العربية السعودية، وتفريق لحمتها بين الشعب والقيادة، وزرع الفتنة في المملكة والمنطقة.
وبعد دقائق من نشر الخبر قامت شركة تويتر بإقفال حساب المستشار نايف العساكر؛ الأمر الذي استاء منه كثير من السعوديين المخلصين لدينهم ووطنهم، وطالبوا بإعادة الحساب من جديد؛ لوصفهم المستشار نايف العساكر بالمواطن المحب لدينه ووطنه وقيادته وشعبه، وبقلمه يفضح مكر هؤلاء المفسدين في الأرض.
يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، تقفل حسابات الأشخاص الذين عليهم بلاغات من قبل مرتاديها حتى لو كان البلاغ غير صحيح؛ وهذا ما فعلت أجندة تنظيم الحمدين الإرهابية بعد ثبوت حقيقتهم أمام الملأ وفضح مكرهم وإعلان جرائمهم.
تنظيم الحمدين يتسبّب في إغلاق حساب مستشار سعودي في تويترعبدالله العنزي الخليج 365 2019-06-20
أغلقت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة الشيخ نايف بن محمد العساكر، بعد أن أغاظت إشادة "الخليج 365" للمغرد العساكر تنظيم الحمدين ومن ينتسب لهذا التنظيم، الذي يعد الداعمَ الأكبر والمموّل الأول لكل التنظيمات الإرهابية التي أحدثت محنًا ومصائب واستحلّت دماء الأطفال والشيوخ الكبار والنساء وهتكت أعراض الحرائر في عدد من الدول العربية، وتحديدًا التي أوقدت فيها نار الفتنة والصراعات المذهبية والقبلية والعرقية.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبرًا قبل أيام وعنوانه: "تغريدات العساكر تفضح مكر المثلث الإرهابي "إيران وتركيا وقطر", وتناول الخبر فضح مخططات الجماعات الإرهابية التي تأتي في مقدمتها الإخوان والحوثي ومن دعمهم من إيران وتركيا وقطر؛ في استهداف المملكة العربية السعودية، وتفريق لحمتها بين الشعب والقيادة، وزرع الفتنة في المملكة والمنطقة.
وبعد دقائق من نشر الخبر قامت شركة تويتر بإقفال حساب المستشار نايف العساكر؛ الأمر الذي استاء منه كثير من السعوديين المخلصين لدينهم ووطنهم، وطالبوا بإعادة الحساب من جديد؛ لوصفهم المستشار نايف العساكر بالمواطن المحب لدينه ووطنه وقيادته وشعبه، وبقلمه يفضح مكر هؤلاء المفسدين في الأرض.
يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، تقفل حسابات الأشخاص الذين عليهم بلاغات من قبل مرتاديها حتى لو كان البلاغ غير صحيح؛ وهذا ما فعلت أجندة تنظيم الحمدين الإرهابية بعد ثبوت حقيقتهم أمام الملأ وفضح مكرهم وإعلان جرائمهم.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
07:49 PM
بعد إشادة "الخليج 365" بتغريداته التي فضحت مخططات الجماعات الإرهابية
أغلقت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب المستشار والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة الشيخ نايف بن محمد العساكر، بعد أن أغاظت إشادة "الخليج 365" للمغرد العساكر تنظيم الحمدين ومن ينتسب لهذا التنظيم، الذي يعد الداعمَ الأكبر والمموّل الأول لكل التنظيمات الإرهابية التي أحدثت محنًا ومصائب واستحلّت دماء الأطفال والشيوخ الكبار والنساء وهتكت أعراض الحرائر في عدد من الدول العربية، وتحديدًا التي أوقدت فيها نار الفتنة والصراعات المذهبية والقبلية والعرقية.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت خبرًا قبل أيام وعنوانه: "تغريدات العساكر تفضح مكر المثلث الإرهابي "إيران وتركيا وقطر", وتناول الخبر فضح مخططات الجماعات الإرهابية التي تأتي في مقدمتها الإخوان والحوثي ومن دعمهم من إيران وتركيا وقطر؛ في استهداف المملكة العربية السعودية، وتفريق لحمتها بين الشعب والقيادة، وزرع الفتنة في المملكة والمنطقة.
وبعد دقائق من نشر الخبر قامت شركة تويتر بإقفال حساب المستشار نايف العساكر؛ الأمر الذي استاء منه كثير من السعوديين المخلصين لدينهم ووطنهم، وطالبوا بإعادة الحساب من جديد؛ لوصفهم المستشار نايف العساكر بالمواطن المحب لدينه ووطنه وقيادته وشعبه، وبقلمه يفضح مكر هؤلاء المفسدين في الأرض.
يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، تقفل حسابات الأشخاص الذين عليهم بلاغات من قبل مرتاديها حتى لو كان البلاغ غير صحيح؛ وهذا ما فعلت أجندة تنظيم الحمدين الإرهابية بعد ثبوت حقيقتهم أمام الملأ وفضح مكرهم وإعلان جرائمهم.
، تنظيم الحمدين يتسبّب في إغلاق حساب مستشار سعودي في تويتر ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.