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باحث فلكي: غداً تبدأ مربعانية القيظ حيث اللواهيب والسموم

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محمد بن مسعود - الدمام - الصيف الحقيقي في نصف الكرة الشمالي

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث الفلكي ماجد الرخيص، إن مربعانية القيظ - بدء الصيف الحقيقي في نصف الكرة الشمالي - غدًا الجمعة، 19 شوال 1440هـ.

وأضاف "الرخيص" لـ"الخليج 365": سوف تكون الشمس عمودية على مدار السرطان، وترى صورة الثريا بعد الزوال في المستنقعات المائية، ويسمى هذا الحدث عند البادية بـ"صكة أم عميد"، حينما تكون الشمس عمودية فوق الرأس، وسيكون يوم الجمعة، أطول نهارًا وأقصر ليلاً في السنة، ثم بعدها يبدأ عكسيًا بزيادة الليل بالتدرج حتى يتم الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر.

وتابع: "من المعروف عن مربعانية القيظ، أنها تبدأ حارة لتميزها بلواهيب حارة في شدة عترتها وعنفوانها، من بدايتها إلى نهايتها، وبالأخص عند منتصف الجوزاء في 13 ذي القعدة، تزيد حرارتها وتشتد السموم واللواهيب ويستقد الحصا، وهي "حنة الجمل" وفيها أيام طباخ التمر، لذا يصدق عليها مسمى جمرة القيظ".

وأردف: "المتوقع لهذه السنة، بمشيئة الله، بأنها لا تدخل بنفس حار، بل تكون بين المد والجزر في حرارتها. وأما عن فصل الصيف هذه السنة عامة فيكون أشده في قويضة سهيل، ومدتها 27 يومًا من دخول سهيل في 23 ذي الحجة".

واختتم "الرخيص" قائلاً: "آخر شدة للحر بنهاية لاهب خامس، الذي قيل فيه المثل المعروف: "البل تشكي من لاهب خامس ليلة ومد ونهاره شامس"، وبعدما ينتهي لاهب خامس ويدخل السات، وإذا دخل السات يكون الحر فات وحسابه قد مات، ويوافق 4 صفر 1441هــ، فيمضي أشد الحر، ثم يخف بالتدرج إلى أن يدخل الوسم في 17 صفر 1441هـ، فيكون الاعتدال ملاحظًا يومًا بعد يوم".

باحث فلكي: غداً تبدأ مربعانية القيظ حيث اللواهيب والسموم

عويد التومي الخليج 365 2019-06-20

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث الفلكي ماجد الرخيص، إن مربعانية القيظ - بدء الصيف الحقيقي في نصف الكرة الشمالي - غدًا الجمعة، 19 شوال 1440هـ.

وأضاف "الرخيص" لـ"الخليج 365": سوف تكون الشمس عمودية على مدار السرطان، وترى صورة الثريا بعد الزوال في المستنقعات المائية، ويسمى هذا الحدث عند البادية بـ"صكة أم عميد"، حينما تكون الشمس عمودية فوق الرأس، وسيكون يوم الجمعة، أطول نهارًا وأقصر ليلاً في السنة، ثم بعدها يبدأ عكسيًا بزيادة الليل بالتدرج حتى يتم الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر.

وتابع: "من المعروف عن مربعانية القيظ، أنها تبدأ حارة لتميزها بلواهيب حارة في شدة عترتها وعنفوانها، من بدايتها إلى نهايتها، وبالأخص عند منتصف الجوزاء في 13 ذي القعدة، تزيد حرارتها وتشتد السموم واللواهيب ويستقد الحصا، وهي "حنة الجمل" وفيها أيام طباخ التمر، لذا يصدق عليها مسمى جمرة القيظ".

وأردف: "المتوقع لهذه السنة، بمشيئة الله، بأنها لا تدخل بنفس حار، بل تكون بين المد والجزر في حرارتها. وأما عن فصل الصيف هذه السنة عامة فيكون أشده في قويضة سهيل، ومدتها 27 يومًا من دخول سهيل في 23 ذي الحجة".

واختتم "الرخيص" قائلاً: "آخر شدة للحر بنهاية لاهب خامس، الذي قيل فيه المثل المعروف: "البل تشكي من لاهب خامس ليلة ومد ونهاره شامس"، وبعدما ينتهي لاهب خامس ويدخل السات، وإذا دخل السات يكون الحر فات وحسابه قد مات، ويوافق 4 صفر 1441هــ، فيمضي أشد الحر، ثم يخف بالتدرج إلى أن يدخل الوسم في 17 صفر 1441هـ، فيكون الاعتدال ملاحظًا يومًا بعد يوم".

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20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440

07:38 PM

اخر تعديل

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440

08:22 PM

الصيف الحقيقي في نصف الكرة الشمالي

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الباحث الفلكي ماجد الرخيص، إن مربعانية القيظ - بدء الصيف الحقيقي في نصف الكرة الشمالي - غدًا الجمعة، 19 شوال 1440هـ.

وأضاف "الرخيص" لـ"الخليج 365": سوف تكون الشمس عمودية على مدار السرطان، وترى صورة الثريا بعد الزوال في المستنقعات المائية، ويسمى هذا الحدث عند البادية بـ"صكة أم عميد"، حينما تكون الشمس عمودية فوق الرأس، وسيكون يوم الجمعة، أطول نهارًا وأقصر ليلاً في السنة، ثم بعدها يبدأ عكسيًا بزيادة الليل بالتدرج حتى يتم الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر.

وتابع: "من المعروف عن مربعانية القيظ، أنها تبدأ حارة لتميزها بلواهيب حارة في شدة عترتها وعنفوانها، من بدايتها إلى نهايتها، وبالأخص عند منتصف الجوزاء في 13 ذي القعدة، تزيد حرارتها وتشتد السموم واللواهيب ويستقد الحصا، وهي "حنة الجمل" وفيها أيام طباخ التمر، لذا يصدق عليها مسمى جمرة القيظ".

وأردف: "المتوقع لهذه السنة، بمشيئة الله، بأنها لا تدخل بنفس حار، بل تكون بين المد والجزر في حرارتها. وأما عن فصل الصيف هذه السنة عامة فيكون أشده في قويضة سهيل، ومدتها 27 يومًا من دخول سهيل في 23 ذي الحجة".

واختتم "الرخيص" قائلاً: "آخر شدة للحر بنهاية لاهب خامس، الذي قيل فيه المثل المعروف: "البل تشكي من لاهب خامس ليلة ومد ونهاره شامس"، وبعدما ينتهي لاهب خامس ويدخل السات، وإذا دخل السات يكون الحر فات وحسابه قد مات، ويوافق 4 صفر 1441هــ، فيمضي أشد الحر، ثم يخف بالتدرج إلى أن يدخل الوسم في 17 صفر 1441هـ، فيكون الاعتدال ملاحظًا يومًا بعد يوم".

، باحث فلكي: غداً تبدأ مربعانية القيظ حيث اللواهيب والسموم ،
المصدر : الخليج 365

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