، "الحسين" يبحث مع "السبيعي" التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف ومكافحة المخدرات ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه، اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.
بحث الجانبان أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.
حضر اللقاء العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.
"الحسين" يبحث مع "السبيعي" التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف ومكافحة المخدراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه، اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.
بحث الجانبان أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.
حضر اللقاء العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
07:28 PM
في لقائهما اليوم بمكتب مدير فرع هيئة الرياض
استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه، اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.
بحث الجانبان أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.
حضر اللقاء العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.
، "الحسين" يبحث مع "السبيعي" التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف ومكافحة المخدرات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحسين" يبحث مع "السبيعي" التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف ومكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.