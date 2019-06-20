، استدرجتهم ثم باغتتهم.. "الشرعية" تقضي على 10 حوثيين في كمين بالضالع ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصابة 8 وفرار آخرين

قُتل وجُرح 18 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الخميس)، في كمين نفذه الجيش اليمني الوطني، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه موقع الخلل، والحمراء شمالي منطقة مريس، وباغتتها بهجوم مفاجئ.

وبين أن الهجوم أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.