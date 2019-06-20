، مسؤول أمريكي: إيران أسقطت طائرتنا في المياه الدولية وليس ضمن حدودها ،

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نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، أن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز، وليس في مياه إيران الإقليمية.
وأوضح المسؤول أن قطعاً بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.
ولم يعلق الجيش الأمريكي بعدُ على موقع حطام الطائرة المسيرة (إم.كيو-4سي ترايتون) التابعة للبحرية الأمريكية.
وإذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة؛ فسيكون ذلك دليلاً ماديّاً يلقي بظلال من الشك على رواية إيران، التي أفادت فيها بأنها أسقطت الطائرة المسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد بصاروخ خرداد 3 المحلي.
مسؤول أمريكي: إيران أسقطت طائرتنا في المياه الدولية وليس ضمن حدودهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-20
نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، أن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز، وليس في مياه إيران الإقليمية.
وأوضح المسؤول أن قطعاً بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.
ولم يعلق الجيش الأمريكي بعدُ على موقع حطام الطائرة المسيرة (إم.كيو-4سي ترايتون) التابعة للبحرية الأمريكية.
وإذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة؛ فسيكون ذلك دليلاً ماديّاً يلقي بظلال من الشك على رواية إيران، التي أفادت فيها بأنها أسقطت الطائرة المسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد بصاروخ خرداد 3 المحلي.
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
07:33 PM
أفاد بأن قطعاً بحرية توجهت إلى الموقع
نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، أن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز، وليس في مياه إيران الإقليمية.
وأوضح المسؤول أن قطعاً بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة.
ولم يعلق الجيش الأمريكي بعدُ على موقع حطام الطائرة المسيرة (إم.كيو-4سي ترايتون) التابعة للبحرية الأمريكية.
وإذا تأكد موقع حطام الطائرة المسيرة؛ فسيكون ذلك دليلاً ماديّاً يلقي بظلال من الشك على رواية إيران، التي أفادت فيها بأنها أسقطت الطائرة المسيرة في إقليم هرمزجان المطل على الخليج بجنوب البلاد بصاروخ خرداد 3 المحلي.
، مسؤول أمريكي: إيران أسقطت طائرتنا في المياه الدولية وليس ضمن حدودها ،
المصدر : الخليج 365
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